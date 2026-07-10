Мбаппе обошел Месси по числу результативных действий на ЧМ-2026

Француз отметился забитым мячом и результативным пасом в четвертьфинальном матче против команды Марокко. Теперь на его счету 8 голов и 3 результативные передачи. Он обошел аргентинского форварда Лионеля Месси, в активе которого 8 мячей и 1 голевой пас. Сборная Аргентины позднее проведет четвертьфинальную встречу с командой Швейцарии.