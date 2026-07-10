Мбаппе обошел Месси по числу результативных действий на ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе вновь вышел на единоличное первое место по количеству результативных действий на чемпионате мира 2026 года.
Француз отметился забитым мячом и результативным пасом в четвертьфинальном матче против команды Марокко. Теперь на его счету 8 голов и 3 результативные передачи. Он обошел аргентинского форварда Лионеля Месси, в активе которого 8 мячей и 1 голевой пас. Сборная Аргентины позднее проведет четвертьфинальную встречу с командой Швейцарии.
Ранее ТАСС сообщал, что Мбаппе сравнялся с Месси в списке лучших бомбардиров чемпионата мира — 2026.
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