Мбаппе повторил рекорд Месси по числу результативных действий в плей-офф ЧМ

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции сравнялся с аргентинским форвардом Лионелем Месси по количеству результативных действий в матчах плей-офф на чемпионатах мира по футболу.
В четвертьфинальной игре против команды Марокко на счету Мбаппе забитый мяч и голевой пас. Всего на счету француза 14 результативных действий (12 голов + 2 передачи) в 11 встречах плей-офф. У Месси 7 голов и 7 передач в 14 подобных играх.
Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре. На турнире-2022 француз забил 8 голов и стал лучшим бомбардиром.