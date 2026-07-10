10 июля в календаре: дeнь плeмянниц и плeмянникoв и день энергетической независимости

На Самсона дождь — до бабьего лета мокро. Перед ненастьем с утра не раскрываются в огороде мелкие белые цветы мокрицы-звездчатки средней. Радуга поперек реки — к вёдру. Перед засухой пчелы становятся злыми. Кисличка складывает листочки, никнут и закрываются цветы — к ненастью. Приближающиеся темно-синие дождевые кучевые облака с чередующимися темными и светлыми горизонтальными полосами — признак скорой грозы. Град может быть, когда появляются крупные кучевые облака наподобие воронки, наковальни или гриба, то есть расширяющиеся с высотой. Грозовое облако поменяло форму, как бы растеклось, стало более вытянутым в горизонтальной плоскости — града не будет. Стрекоза летит рывками, сильно шурша крыльями, — к непогоде. Щавель сок выделяет — через 2 дня пойдет сильный дождь. Если 10 июля за окном тепло и солнечно — такая погода простоит 7 недель. Много сена — к хорошему урожаю гречихи. Мало сена — к урожаю зерновых. Цветки вьюнка неожиданно закрылись — к дождю. На Самсона ладь серпы — скоро уборка хлебов. Если в этот день окропить лошадь святой водой — она будет долго жить и сохранит свою работоспособность до последнего. Если в этот день планируете путешествие, надо помолиться святому Самсону, чтобы тот защитил вас в дороге. Молятся ему и перед новосельем и переездом. Богатые и зажиточные люди старались на Самсона одарить милостыней как можно большее количество бедняков и нищих. Считалось, что чем больше отдашь 10 июля — тем больше получишь за весь год.