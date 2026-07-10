10 июля в календаре: дeнь плeмянниц и плeмянникoв и день энергетической независимости

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Александр, Амвросий, Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Петр, Самсон.
Самсон Сеночный.
Преподобный Сампсон странноприимец, которого чествуют в этот день, был сыном знатных римлян. Он получил хорошее образование и изучил врачебное искусство. Его сердце было столь добро, что он безвозмездно лечил всех страждущих. После того как родители умерли, Сампсон отпустил на волю своих рабов, а доставшиеся в наследство деньги раздал нищим. За благие дела Бог наградил юношу даром чудотворения.
Правивший в то время император Юстиниан тяжело заболел и увидел во сне, что излечение он сможет получить только через Сампсона. Помолившись, целитель дотронулся до больного места рукой, и правитель выздоровел. Юстиниан собирался щедро наградить Сампсона, но тот отказался, в качестве благодарности попросил построить больницу и странноприимницу — приют для нищих и обездоленных. Всю жизнь Сампсон посвятил лечению больных людей.
На Руси Самсона (Сампсона) называли также Сеногноем. Как заметили крестьяне, в это время часто случаются дожди, и заготовленное сено (а на Самсона сенокос был в самом разгаре) намокает и загнивает. Кроме того, дождь на Самсона обещал еще семь недель мокрой погоды — до самого бабьего лета. «На Самсона дождь — семь недель то ж», — говорили люди. Зато ясная погода предвещала семь недель безоблачного неба.
По состоянию же сена судили о будущем урожае: если сено зелено — будет на столе каша черная (гречневая каша), если сено черно — будет каша белая (пшеничная каша).
В некоторых регионах на Самсона было принято приводить лошадей к церкви и окроплять их святой водой. Это делали перед тем, как повторно распахивать поля, оставленные на пар.
События.
1712 год — в Петербурге торжественно заложен Петропавловский собор.
1878 год — в Англии впервые в мире футбольные арбитры начали использовать свисток.
1925 год — в Дейтоне начался «Обезьяний процесс» против преподавания теории Дарвина.
1930 год — основан Московский государственный университет культуры и искусств.
1934 год — в СССР создан Народный комиссариат внутренних дел (НКВД).
1935 год — принято постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы».
1962 год — осуществлен запуск первого коммерческого спутника связи «Telstar».
1973 год — провозглашена независимость Багам от Великобритании.
1974 год — катастрофа Ту-154 под Каиром, погибли 6 человек.
1981 год — в военно-морском флоте США офицерам запретили ношение бороды.
1984 год — на пресс-конференции в Милане советский режиссёр Андрей Тарковский заявил, что остаётся на Западе.
1985 год — катастрофа Ту-154 под Учкудуком, погибли 200 человек — крупнейшая авиакатастрофа в истории советской авиации.
1991 год — начало полномочий первого президента РФ Бориса Николаевича Ельцина.
2001 год — Московская городская Дума приняла закон о запрете петь, свистеть и шуметь в столице в ночное время.
2001 год — Владимир Путин подписал закон «О внесении дополнений в Федеральный закон “Об использовании атомной энергии”, разрешающий ввоз в Россию отработанного ядерного топлива зарубежного производства.
2011 год — на Волге затонул теплоход «Булгария», погибли 122 человека, спасено 79 человек.
2016 год — финал чемпионата Европы по футболу 2016: в Париже сборная Португалии в дополнительное время обыграла сборную Франции.
В этот день родились.
Жан Кальвин (1509 — 1564 г.), французский богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма.
Пётр Багратион (1765 — 1812 г.), русский военный, князь, герой Отечественной войны 1812 года.
Фредерик Марриет (1792 — 1848 г.), английский писатель, автор приключенческих романов.
Камиль Писсарро (1830 — 1903 г.), французский художник-импрессионист.
Никола Тесла (1856 — 1943 г.), американский изобретатель сербского происхождения, инженер, физик.
Марсель Пруст (1871 — 1922 г.), французский писатель.
Отто Фрейндлих (1878 — 1943 г.), немецкий живописец и скульптор.
Джорджо де Кирико (1888 — 1978 г.), итальянский художник.
Джон Гилберт (1897 — 1936 г.), американский актер эпохи немого кино.
Сергей Лемешев (1902 — 1977 г.), советский оперный певец, лирический тенор, Народный артист СССР.
Лев Кассиль (1905 — 1970 г.), советский писатель-прозаик.
Илья Олейников (1947 — 2012 г.), советский и российский актер и телеведущий, Народный артист России.
Татьяна Веденеева (1953 г.), советская и российская телеведущая, актриса театра и кино, Заслуженная артистка РФ.
Юрий Стоянов (1957 г.), советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист России.
Михаил Дегтярёв (1981 г.), российский государственный, политический и общественный деятель.
Народные приметы.
На Самсона дождь — до бабьего лета мокро. Перед ненастьем с утра не раскрываются в огороде мелкие белые цветы мокрицы-звездчатки средней. Радуга поперек реки — к вёдру. Перед засухой пчелы становятся злыми. Кисличка складывает листочки, никнут и закрываются цветы — к ненастью. Приближающиеся темно-синие дождевые кучевые облака с чередующимися темными и светлыми горизонтальными полосами — признак скорой грозы. Град может быть, когда появляются крупные кучевые облака наподобие воронки, наковальни или гриба, то есть расширяющиеся с высотой. Грозовое облако поменяло форму, как бы растеклось, стало более вытянутым в горизонтальной плоскости — града не будет. Стрекоза летит рывками, сильно шурша крыльями, — к непогоде. Щавель сок выделяет — через 2 дня пойдет сильный дождь. Если 10 июля за окном тепло и солнечно — такая погода простоит 7 недель. Много сена — к хорошему урожаю гречихи. Мало сена — к урожаю зерновых. Цветки вьюнка неожиданно закрылись — к дождю. На Самсона ладь серпы — скоро уборка хлебов. Если в этот день окропить лошадь святой водой — она будет долго жить и сохранит свою работоспособность до последнего. Если в этот день планируете путешествие, надо помолиться святому Самсону, чтобы тот защитил вас в дороге. Молятся ему и перед новосельем и переездом. Богатые и зажиточные люди старались на Самсона одарить милостыней как можно большее количество бедняков и нищих. Считалось, что чем больше отдашь 10 июля — тем больше получишь за весь год.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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