Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу

В четвертьфинале французы обыграли команду Марокко.

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Сборная Франции со счетом 2:0 обыграла команду Марокко в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Фоксборо (штат Массачусетс, США).

Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (60-я минута) и Усман Дембеле (66).

В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча между командами Испании и Бельгии, который пройдет 10 июля. Встреча следующей стадии с участием французов состоится 14 июля.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше