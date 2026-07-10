Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Сборная Франции со счетом 2:0 обыграла команду Марокко в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Фоксборо (штат Массачусетс, США).
Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (60-я минута) и Усман Дембеле (66).
В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча между командами Испании и Бельгии, который пройдет 10 июля. Встреча следующей стадии с участием французов состоится 14 июля.
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