СМИ: Во Львове силовики проводят облавы на участников протеста против ТЦК

Сотрудники правоохранительных органов проводят облавы на участников массового протеста против сотрудников военкомата, произошедшего во Львове в ночь на 9 июля, сообщает украинское издание «Страна».
На опубликованных кадрах видно большое число полицейских в масках с оружием на одной из улиц города. Они задерживают гражданских, укладывая их на землю, после чего усаживают в микроавтобус. В задержании участвовали не только полицейские, но и неизвестные в гражданском.
В Telegram-канале издания также опубликовано видео, на котором юношей выстроили, заставили извиняться и кричать «Слава ТЦК». Ранее Служба безопасности Украины задержала 23-летнего жителя Львова и заявила, что продолжит вычислять причастных к массовым беспорядкам. Глава Львовской ОВА сообщил о задержании нескольких участников протеста.
В ночь на четверг жители крупного жилого массива вышли на стихийный протест после задержания мужчины сотрудниками ТЦК. По данным офиса генпрокурора Украины, в акции участвовали около 200 человек, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что акция началась еще в светлое время суток, а к ночи количество протестующих значительно увеличилось. Участники скандировали «Позор» и перевернули автомобиль ТЦК.