Мбаппе стал рекордсменом по числу победных голов на чемпионатах мира

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал единоличным рекордсменом по количеству победных мячей на чемпионатах мира по футболу.
По итогам четвертьфинальной игры против команды Марокко (2:0) на счету Мбаппе стало восемь подобных голов. По этому показателю он обошел поляка Гжегожа Лято.
Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.
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