ЛДПР предложила отменить штраф за переход дороги вне «зебры»

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР направили на отзыв в правительство РФ законопроект об отмене 28 неактуальных штрафов, которым в том числе предлагается не штрафовать пешеходов за переход дороги вне пешеходного перехода, если это не создало угрозы безопасности дорожного движения. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР призывает исключить административную ответственность за отдельные случаи перехода дороги не по “зебре” в случае, если такие действия не стали причиной аварий или угрозы безопасности дорожного движения», — сказал ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий.
Согласно статье 12.29 КоАП РФ за переход проезжей части в неположенном месте предусмотрен штраф 500 рублей. «Для тысяч наших стариков, студентов и многодетных родителей — это серьезные деньги, покрывающие месячный проезд на общественном транспорте или покупку лекарства», — отметил парламентарий.
Согласно законопроекту, переход проезжей части вне установленного места не будет считаться административным правонарушением, если он не создал угрозы безопасности дорожного движения и не помешал движению транспортных средств.