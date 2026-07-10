ЛДПР предложила отменить штраф за переход дороги вне «зебры»

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР направили на отзыв в правительство РФ законопроект об отмене 28 неактуальных штрафов, которым в том числе предлагается не штрафовать пешеходов за переход дороги вне пешеходного перехода, если это не создало угрозы безопасности дорожного движения. Документ есть в распоряжении ТАСС.