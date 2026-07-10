Франция обыграла Марокко и вышла в полуфинал ЧМ по футболу

Сборная Франции со счетом 2:0 обыграла команду Марокко в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026.
Матч прошел в американском Фоксборо. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (60-я минута) и Усман Дембеле (66-я минута).
В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча между командами Испании и Бельгии, который запланирован на 10 июля. Матч ¼ финала пройдет 14 июля.
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