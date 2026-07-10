В Хабаровске 10 июля ожидается кратковременный дождь и до 29 градусов тепла

В Хабаровске и Хабаровском крае 10 июля опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Такой информацией поделились синоптики Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В краевой столице пройдёт кратковременный дождь. Ночью столбики термометров покажут от плюс 18 до плюс 20 градусов. Dнём воздух прогреется до 27−29 градусов тепла. Ветер ожидается южного направления, его скорость составит от 8 до 13 метров в секунду.
В южных районах края прогнозируют кратковременный дождь, местами ливень. Ночные температуры будут держаться в пределах 16−21 градуса выше нуля, дневные — от 25 до 30 тепла. Ветер юго-восточный, 7−12 метров в секунду.
Центральные районы встретят четверг с переменчивой погодой: местами кратковременный дождь, а в Верхнебуреинском районе — сильный дождь. Ночью температура составит от 8 до 23 градусов тепла, днём — от 20 до 30. Ветер юго-восточный, 5−10 метров в секунду.
В северных районах — небольшой дождь. Ночные температуры здесь будут колебаться от 7 до 20 градусов выше нуля, дневные — от 14 до 22 тепла. Ветер восточных направлений, 3−10 метров в секунду.
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