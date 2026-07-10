В Хабаровске 10 июля ожидается кратковременный дождь и до 29 градусов тепла

В краевой столице пройдёт кратковременный дождь. Ночью столбики термометров покажут от плюс 18 до плюс 20 градусов. Dнём воздух прогреется до 27−29 градусов тепла. Ветер ожидается южного направления, его скорость составит от 8 до 13 метров в секунду.