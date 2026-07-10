Почему муж молчит после ссоры? Астрологическая диета его Луны (и как это разрушает отношения)

Как разрушает отношения: Он ждет, что вы сами догадаетесь о его боли, но вы этого не делаете. Его тишина превращается в пассивную агрессию, а вы чувствуете вину, сами не зная за что. 5 мужских потребностей в отношениях, о которых молчат, но ждут, что вы догадаетесьСпасательный круг: Не давите. Напишите ему письмо (текст, а не голос). Он прочитает и вынырнет, когда его Луна «сварит» эмоции.