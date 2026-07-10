Россиянку арестовали в Турции из-за конфликта с семьей девочки в буркини

Отец ребенка заявил, что действия управляющей задели достоинство девочки и религиозные чувства семьи, и обратился в жандармерию. Женщина пояснила, что использование такой одежды в бассейне недопустимо, так как это может повлиять на качество воды и противоречит регламенту. Суд избрал в отношении россиянки меру пресечения в виде заключения под стражу.