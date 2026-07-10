Россиянку арестовали в Турции из-за конфликта с семьей девочки в буркини

В турецкой провинции Анталья задержана гражданка России в связи с инцидентом в бассейне жилого комплекса. Поводом стал конфликт вокруг допуска 13-летней девочки в купальном костюме буркини. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает Türkiye.
По данным издания, россиянка, работавшая управляющей ЖК, запретила несовершеннолетней войти в бассейн, сославшись на внутренние правила.
— Россиянка… была арестована после жалобы семьи девочки, которой, как утверждается, запретили пользоваться бассейном из-за буркини, — говорится в публикации.
Отец ребенка заявил, что действия управляющей задели достоинство девочки и религиозные чувства семьи, и обратился в жандармерию. Женщина пояснила, что использование такой одежды в бассейне недопустимо, так как это может повлиять на качество воды и противоречит регламенту. Суд избрал в отношении россиянки меру пресечения в виде заключения под стражу.
В российском обществе все чаще звучат споры о допустимости ношения хиджаба — платка, покрывающего голову мусульманки. К сожалению, за внешней стороной вопроса нередко теряется суть: глубокое уважение к духовной традиции и целомудрию. «Вечерняя Москва» обсудила этот вопрос с первым заместителем председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушаном Аббясовым.