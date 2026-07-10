В России вузы будут отчитываться о комнатах в общежитиях для студентов с детьми

Льгота касается студентов с детьми и молодых супругов. Теперь вузы обязаны не только предоставлять такие комнаты, но и четко информировать абитуриентов и студентов об их наличии. Если в конкретном вузе семейных студентов нет, отдельные комнаты могут заселять другими учащимися.