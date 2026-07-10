В России вузы будут отчитываться о комнатах в общежитиях для студентов с детьми

Вузы должны будут публиковать на своих сайтах информацию о свободных местах, отдельных комнатах для семейных студентов и тарифах на проживание. Соответствующий приказ Рособрнадзора, вносящий изменения в показатели мониторинга, опубликован на портале нормативных правовых актов. О том, что именно изменится, сообщает «Парламентская газета» (18+).
Что войдет в мониторинг.
Система мониторинга теперь будет включать следующие данные:
о жилищном фонде: общее количество мест в общежитиях, в том числе для иногородних студентов,
о семейных комнатах: число отдельных помещений, выделенных для нуждающихся семей студентов,
о тарифах: принципы и порядок расчета платы за проживание,
об онлайн-сервисах: как именно студенты могут подать заявление на место в общежитии в электронном виде.
Обязательные сведения.
Документация также устанавливает требования к публикации и своевременному обновлению информации на портале учебного заведения.
Она должна содержать:
правила приема: актуальный регламент зачисления,
план набора: перечень специальностей и направлений с указанием общего количества бюджетных мест (по уровням бюджета) без разбивки по квотам,
график и порядок испытаний: сроки приемной кампании, расписание экзаменов, перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности, максимальных баллов, программ, языков и форматов проведения — очно или дистанционно,
особые условия: порядок учета индивидуальных достижений, перечень льгот и преимуществ, прохождение медосмотров, специфика экзаменов для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
контактные данные: адреса (физические и электронные) для подачи документов и связи с приемной комиссией,
квоты и платные услуги: детализированное распределение мест по квотам (особая, отдельная, целевая), количество мест на коммерческой основе, а также типовой договор на обучение,
жилищный фонд: актуальные данные о свободных местах в общежитиях.
Приоритетное право.
Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий приоритетное право на отдельное жилье в общежитиях за студенческими семьями. Он вступает в силу 1 сентября 2026 года.
Льгота касается студентов с детьми и молодых супругов. Теперь вузы обязаны не только предоставлять такие комнаты, но и четко информировать абитуриентов и студентов об их наличии. Если в конкретном вузе семейных студентов нет, отдельные комнаты могут заселять другими учащимися.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что вопрос жилья остается одним из самых острых для студентов. Особенно для тех, кто решил создать семью, но не имеет условий для совместного проживания.
«Предлагаемые нормы закона позволят решить эту проблему, создать возможности, чтобы студент жил со своей семьей», — подчеркнул спикер.