Новые данные о жертвах после землетрясения в Венесуэле: погибли почти четыре тысячи человек

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 3 889 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи боливарианской республики Хорхе Родригес.
По его данным, ранения получили 16 740 человек, а 17 907 остались без жилья. Полностью уничтожены 190 строений, еще 856 серьезно повреждены. В ходе спасательных работ удалось спасти из-под завалов 6 462 человека. Медицинскую помощь в больницах получили 28 836 пострадавших. Кроме того, помощь оказана 86 794 семьям, им передано 9 603 тонны продовольствия.
Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С интервалом около 40 секунд были зарегистрированы два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились в штате Яракуй на расстоянии 10 км друг от друга. За последующие дни в регионе зафиксировано более 1000 афтершоков.
В свою очередь сейсмолог Константин Рябинкин в беседе с KP.RU объяснил, почему землетрясение в Венесуэле стало столь разрушительным.