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Мбаппе повторил рекорд сборной Франции по числу матчей на ЧМ

Килиан Мбаппе повторил рекорд сборной Франции по количеству матчей на чемпионатах мира, который до этого единолично принадлежал вратарю Уго Льорису. Форвард вышел в стартовом составе на четвертьфинальный матч против Марокко.

Источник: Life.ru

Теперь на счету Мбаппе и Льориса по 20 встреч на мировых первенствах. Голкипер завершил карьеру в сборной после ЧМ-2022.

27-летний нападающий выступает за мадридский «Реал» с 2024 года. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году и серебряным призёром в 2022-м, когда стал лучшим бомбардиром турнира с 8 голами.

Ранее сборная Франции пробилась в полуфинал чемпионата мира по футболу, одержав победу над командой Марокко со счётом 2:0. Четвертьфинальная встреча состоялась в Фоксборо, штат Массачусетс, США. Исход противостояния определился во втором тайме. На 60-й минуте счёт открыл Килиан Мбаппе, а спустя шесть минут преимущество французской команды увеличил Усман Дембеле. За выход в финал Франция поспорит с победителем четвертьфинального матча между Испанией и Бельгией. Эта встреча запланирована на 10 июля, а полуфинал с участием французской сборной состоится 14 июля.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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