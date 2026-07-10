Мбаппе повторил рекорд сборной Франции по числу матчей на ЧМ

Ранее сборная Франции пробилась в полуфинал чемпионата мира по футболу, одержав победу над командой Марокко со счётом 2:0. Четвертьфинальная встреча состоялась в Фоксборо, штат Массачусетс, США. Исход противостояния определился во втором тайме. На 60-й минуте счёт открыл Килиан Мбаппе, а спустя шесть минут преимущество французской команды увеличил Усман Дембеле. За выход в финал Франция поспорит с победителем четвертьфинального матча между Испанией и Бельгией. Эта встреча запланирована на 10 июля, а полуфинал с участием французской сборной состоится 14 июля.