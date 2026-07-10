Россияне могут заселиться в отель с помощью платформы «Макс»

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россияне теперь могут заселиться в отель без бумажного паспорта или свидетельства о рождении, предъявив цифровой ID с помощью национальной платформы «Макс», говорится в сообщении от «Госуслуг», поступившем корреспонденту РИА Новости.
«Заселиться в отель теперь можно без бумажного паспорта или свидетельства о рождении, предъявив цифровой ID в мессенджере Max», — говорится в сообщении.
Как отмечается, для заселения необходимо установить национальную платформу «Макс», далее создать цифровой ID в профиле. При желании заселиться в отель таким образом, на стойке регистрации необходимо сказать об этом сотруднику отеля. «Покажите цифровой ID сотруднику отеля. Он подскажет дальнейшие действия», — добавили там.
Отмечается, что цифровое заселение доступно в отелях, которые уже подключили такую возможность, однако гражданам необходимо узнать это заранее до поездки. «Воспользоваться сервисом могут граждане РФ — для себя и своих несовершеннолетних детей», — отмечается в сообщении.
Ранее в июле вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников протестировали систему заселения в отель в Москве с использованием национальной платформы «Макс», с 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность.
В конце апреля Минцифры сообщало, что пользователям нацплатформы «Макс» стала доступна регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID. Там отмечали, что сервис работает в пилотном режиме в двух десятках отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана. Планируется, что в течение года зарегистрироваться с помощью цифрового ID можно будет уже в нескольких тысячах российских гостиниц.