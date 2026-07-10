Россияне могут заселиться в отель с помощью платформы «Макс»

В конце апреля Минцифры сообщало, что пользователям нацплатформы «Макс» стала доступна регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID. Там отмечали, что сервис работает в пилотном режиме в двух десятках отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана. Планируется, что в течение года зарегистрироваться с помощью цифрового ID можно будет уже в нескольких тысячах российских гостиниц.