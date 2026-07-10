Хабаровчанам пообещали контроль за сроками и обязательствами застройщиков

В администрации Хабаровска прошла рабочая встреча депутатов с представителями департамента архитектуры, строительства и землепользования, на которой народные избранники не просто заслушали доклад, а достигли конкретных договорённостей. Главной темой стал механизм комплексного развития территорий — инструмент, с помощью которого в городе рассчитывают расселять аварийное жильё, сообщает пресс-служба мэрии.
Заместитель директора департамента по градостроительному регулированию Татьяна Калашникова отметила, что в планах у городских властей — сформировать ещё 17 участков под программу КРТ. Однако точные границы и условия застройки пока не определены, что и вызвало вопросы у депутатов. Парламентарии попросили предоставить перспективную карту будущих площадок, чтобы заранее изучить планы по развитию округов и успеть направить свои предложения до того, как решения будут приняты окончательно.
Депутаты также запросили подробную информацию об условиях уже реализуемых проектов КРТ, чтобы отслеживать и доводить до жителей конкретные сроки выполнения работ и социальные обязательства, взятые на себя застройщиками. Отдельно они договорились о своевременном информировании о планируемых публичных слушаниях по каждому проекту.
«Для участия в таких слушаниях депутаты организуют инициативную группу. Её задача — вносить предложения именно на том этапе, когда жители и их представители ещё могут реально повлиять на реализацию проекта», — отметил председатель комитета по городскому хозяйству Никита Божок.