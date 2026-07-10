Хабаровчанам пообещали контроль за сроками и обязательствами застройщиков

Заместитель директора департамента по градостроительному регулированию Татьяна Калашникова отметила, что в планах у городских властей — сформировать ещё 17 участков под программу КРТ. Однако точные границы и условия застройки пока не определены, что и вызвало вопросы у депутатов. Парламентарии попросили предоставить перспективную карту будущих площадок, чтобы заранее изучить планы по развитию округов и успеть направить свои предложения до того, как решения будут приняты окончательно.