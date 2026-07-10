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Больные Эболой выявлены ещё в двух провинциях Конго

Министр Камба: число поражённых Эболой провинций ДРК выросло до пяти.

Источник: Комсомольская правда

Уже пять регионов на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) поражены лихорадкой Эбола. Об этом информировал министр здравоохранения этой страны Самюэль Роже Камба.

«Случаи заболевания Эболой выявлены в провинциях Чопо и Верхнее Уэле», — сказал министр новостному порталу Actualite, добавив, что в каждом из упомянутых регионов выявлено по два случая заражения Эболой.

По словам Камба, лихорадка Эбола продолжает распространяться, вспышка всё ещё находится в острой фазе.

Напомним, на территории Конго наблюдается вспышка лихорадки Эбола. Сообщается, что показатель летальности составляет 26,6%.

По состоянию на 6 июля число лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 506, увеличившись за сутки на 14.

По прогнозам Программы развития ООН (UNDP), при худшем сценарии ущерб от эпидемии Эболы для африканских экономик может достичь 3,6 млрд долларов. Последствия скажутся не только на Конго, но и на соседних странах.

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