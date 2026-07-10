Мбаппе не получил серьезного повреждения в матче с марокканцами

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе не получил серьезного повреждения в матче ¼ финала чемпионата мира с командой Марокко. Комментарий спортсмена приводит телеканал M6.
Мбаппе заменили на 77-й минуте встречи, которая завершилась победой французов со счетом 2:0.
«Я получил удар по лодыжке, но со мной все в порядке», — сказал форвард.
В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Испания — Бельгия.
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