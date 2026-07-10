Минпросвещения разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Минпросвещения России разработало рекомендации по использованию детьми гаджетов, предложив ограничить экранное время в зависимости от возраста, следует из письма ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, Минпросвещения РФ рекомендует ограничивать использование цифровых технологий с учетом возраста ребенка. Так, для детей до 2−3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, такими как подвижные игры, творчество и семейное общение.
Для детей 2−3 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать 20 минут в день, для детей 3−7 лет — одного часа в день, для детей 7−11 лет — полутора часов, а для подростков 11−16 лет — двух часов в день.
Из документа следует, что важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а также зрительную и слуховую нагрузку на ребенка.