Врачи нашли подозрения на рак у 23 сотрудников гигафабрики «Росатома»

Исполняющий обязанности главного врача Онкологического центра Калининградской области Степан Миракян объяснил логику проекта: «Мы не ждем, когда человек придет к врачу с жалобами, а сами приходим туда, где люди работают. Именно такой подход позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, когда шансы на полное выздоровление максимально высоки». Он же курирует организацию выездов. По его словам, поэтапная подготовка с анкетированием и предварительными анализами значительно экономит время: онкологи не отвлекаются на пациентов без симптомов и уделяют максимум внимания тем, кому это действительно нужно.