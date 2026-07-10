Врачи нашли подозрения на рак у 23 сотрудников гигафабрики «Росатома»

калининградском Немане. У 23 человек врачи выявили подозрения на злокачественные новообразования, и их отправили на дообследование в областной Онкологический центр. Выездная проверка прошла 8 июля в рамках регионального проекта «Онкопатруль», который запустил губернатор Алексей Беспрозванных.
Это уже не первая акция такого рода в области. Месяц назад медики работали в Гусеве, где проверили сотрудников водоканала, торгового центра и агрохолдинга. Тогда из 189 опрошенных к врачам попали 68 человек, у 21 нашли повод для дополнительной диагностики. Онкологию никому не подтвердили, но пациенты остались под наблюдением.
На гигафабрику врачи приехали подготовленными. Задолго до их визита администрация предприятия вместе с Неманской районной больницей провела анкетирование — обработали около двухсот анкет. Цель была простая: отсеять тех, у кого нет явных факторов риска, и сконцентрировать ресурсы на остальных.
В зависимости от результатов опроса сотрудников заранее отправили на разные обследования. Кому-то сделали компьютерную томографию грудной клетки, кому-то — тест кала на скрытую кровь. Одному из мужчин после положительного анализа провели колоноскопию. Женщин прогнали через маммографию и УЗИ. Таким образом, когда мультидисциплинарная команда онкологов приехала на место, она уже имела на руках результаты инструментальной диагностики и могла сразу переходить к консультациям.
В состав бригады вошли специалисты сразу нескольких профилей: онкологи-маммологи, онкогинекологи, абдоминальные онкологи, онкоурологи, торакальные онкологи и врач по опухолям головы и шеи. Такой набор позволяет провести первичную оценку состояния практически по всем ключевым направлениям.
Исполняющий обязанности главного врача Онкологического центра Калининградской области Степан Миракян объяснил логику проекта: «Мы не ждем, когда человек придет к врачу с жалобами, а сами приходим туда, где люди работают. Именно такой подход позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, когда шансы на полное выздоровление максимально высоки». Он же курирует организацию выездов. По его словам, поэтапная подготовка с анкетированием и предварительными анализами значительно экономит время: онкологи не отвлекаются на пациентов без симптомов и уделяют максимум внимания тем, кому это действительно нужно.
Теперь 23 работника фабрики направлены в Онкологический центр для уточнения диагноза. Если подозрения подтвердятся, их поставят на учет и назначат специализированное лечение. Но даже если диагноз не подтвердится, эти люди останутся под контролем врачей — как это уже сделали в Гусеве с 21 пациентом.
Анастасия Третьякова, директор по управлению персоналом гигафабрики, назвала здоровье коллектива фундаментом стабильной работы. По ее словам, работодателю важно не просто выдать сотрудникам спецодежду и организовать комфортные места, но и дать им инструменты для контроля главного ресурса — собственного здоровья. «Наша задача — сделать так, чтобы такой инструмент был доступным, удобным, быстрым и, что немаловажно, без значительного отрыва от рабочего процесса», — заявила она.
Один из сотрудников предприятия по имени Александр признался, что самостоятельно выбраться к врачу ему обычно некогда. Поэтому приезд онкологов прямо на проходную он назвал удобным решением. Врачи изучили его анализы и тут же назначили дополнительные исследования, на которые теперь нужно сходить уже в больницу.
Региональный «Онкопатруль» планирует и дальше объезжать крупные предприятия области. Следующие выезды уже готовятся, но их даты и адреса пока не раскрываются. Губернатор поставил задачу сделать раннюю диагностику максимально доступной для жителей, и врачи намерены продолжать выезжать в цеха и офисы, чтобы не пропустить болезнь на нулевой стадии.