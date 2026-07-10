Таможенницы МАПП Багратионовск стали чемпионками по пляжному волейболу

рамках Спартакиады Калининградской областной таможни, посвящённой 35-летию Федеральной таможенной службы. Участие приняли семь сборных команд из таможенных постов и управления.
В финале встретились команды Калининградского акцизного таможенного поста и МАПП Багратионовск. «Золото» завоевали Татьяна Папаш и Валерия Кандыбко. Серебро — у Валентины Тавлетбакиевой и Олеси Ячник (КАТП). Третье место заняли Анастасия Брюхневич и Анастасия Киченина (таможенный пост Аэропорт Калининград).
Награды вручили физорг таможни Вячеслав Болт и и.о. начальника МАПП Багратионовск Дмитрий Ильдеряков. Победительницы получили кубки, медали и дипломы.
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