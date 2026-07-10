Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году: есть неожиданные варианты

Одним из самых выгодных месяцев для отпуска в оставшийся период 2026 года является декабрь. Об этом напомнил сенатор Айрат Гибатдинов. Также он назвал июль, сентябрь и октябрь в числе месяцев, когда отпускные можно получить без потерь.
По словам сенатора, лучше всего брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, так как разница между отпускными и зарплатой в такие месяцы зачастую складывается в пользу отпуска.
— В 2026 году таким месяцем является июль, в котором 23 рабочих дня. Помимо июля, до конца 2026 года, люди могут обратить внимание на сентябрь, октябрь и декабрь — в каждом из этих месяцев предусмотрено по 22 рабочих дня, — сказал он РИА Новости.
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