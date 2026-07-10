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Мбаппе догнал Месси в гонке лучших бомбардиров ЧМ-2026

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата мира 2026 года. Гол в четвертьфинале против Марокко стал для него восьмым на турнире, благодаря чему он догнал Лионеля Месси в списке самых результативных игроков.

Источник: Life.ru

Французская команда открыла счёт во встрече с марокканцами на 60-й минуте — именно тогда Мбаппе отправил мяч в ворота соперника. Этот результативный эпизод позволил форварду сравняться с капитаном сборной Аргентины, у которого также восемь голов на текущем мировом первенстве. На третьей позиции в бомбардирском зачёте находится Эрлинг Холанд. Норвежец забил семь мячей.

Сборная Аргентины в следующем раунде сыграет со Швейцарией, а Норвегия встретится с Англией. Оба четвертьфинальных матча запланированы на ночь 13 июля по московскому времени.

Напомним, сборная Франция вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, одержав победу над командой Марокко со счётом 2:0. Исход противостояния определился во втором тайме. На 60-й минуте счёт открыл Килиан Мбаппе, а спустя шесть минут преимущество французской команды увеличил Усман Дембеле. За выход в финал Франция поспорит с победителем четвертьфинального матча между Испанией и Бельгией.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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