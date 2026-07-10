Мбаппе догнал Месси в гонке лучших бомбардиров ЧМ-2026

Французская команда открыла счёт во встрече с марокканцами на 60-й минуте — именно тогда Мбаппе отправил мяч в ворота соперника. Этот результативный эпизод позволил форварду сравняться с капитаном сборной Аргентины, у которого также восемь голов на текущем мировом первенстве. На третьей позиции в бомбардирском зачёте находится Эрлинг Холанд. Норвежец забил семь мячей.