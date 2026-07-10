За сутки в ДР Конго 25 человек умерли от Эболы

За сутки в Демократической Республике Конго 25 человек умерли от лихорадки Эбола. Всего с начала вспышки этого заболевания в Конго скончались 625 инфицированных. Об этом информирует министерство связи и по делам СМИ.
Число заболевших достигло 1 792, госпитализированы 764 пацинета, сказано в распространённом министерством ежедневном бюллетене. При этом показатель смертности от Эболы в Конго составляет 34,9%.
Напомним, в мае ВОЗ объявила вспышку Эболы в Африке чрезвычайной ситуацией.
10 страшных фактов о лихорадке Эбола, которые важно знать каждому, мы собрали здесь на KP.RU.
Ранее вирусолог Викулов прокомментировал возможность распространения Эболы в России. По словам специалиста, риск остаётся низким.
По прогнозам Программы развития ООН (UNDP), при худшем сценарии ущерб от эпидемии Эболы для африканских экономик может достичь 3,6 млрд долларов. Последствия скажутся не только на Конго, но и на соседних странах.