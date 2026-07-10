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Бассейн ФОКа на Ореховой сопке в Хабаровске закроется на ремонт с 13 июля

Плановые работы продлятся до 1 сентября.

Источник: Хабаровский край сегодня

Плавательный бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Ореховая сопка» в Хабаровске с 13 июля прекращает работу в связи с проведением планового ежегодного технического обслуживания. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В течение полутора месяцев специалистам предстоит выполнить комплекс обязательных регламентных работ.

В перечень мероприятий входит полный слив воды и обновление воды в чаше бассейна, гидроабразивная очистка поверхности чаши и ремонт облицовки, а также замена фильтрующих элементов и промывка магистральных фильтров.

Особое внимание будет уделено профилактике технологического оборудования: специалисты проведут диагностику и техническое обслуживание химической дозирующей станции и ультрафиолетовой установки обеззараживания воды.

Кроме того, в период простоя запланированы генеральная уборка и косметический ремонт раздевалок, душевых и санузлов.

В администрации ФОКа подчеркнули, что дата открытия 1 сентября является ориентировочной и может быть скорректирована в зависимости от объема выявленных дефектов. О точном времени возобновления работы обещают сообщить дополнительно.