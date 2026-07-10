Бассейн ФОКа на Ореховой сопке в Хабаровске закроется на ремонт с 13 июля

Плавательный бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Ореховая сопка» в Хабаровске с 13 июля прекращает работу в связи с проведением планового ежегодного технического обслуживания. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В течение полутора месяцев специалистам предстоит выполнить комплекс обязательных регламентных работ.
В перечень мероприятий входит полный слив воды и обновление воды в чаше бассейна, гидроабразивная очистка поверхности чаши и ремонт облицовки, а также замена фильтрующих элементов и промывка магистральных фильтров.
Особое внимание будет уделено профилактике технологического оборудования: специалисты проведут диагностику и техническое обслуживание химической дозирующей станции и ультрафиолетовой установки обеззараживания воды.
Кроме того, в период простоя запланированы генеральная уборка и косметический ремонт раздевалок, душевых и санузлов.
В администрации ФОКа подчеркнули, что дата открытия 1 сентября является ориентировочной и может быть скорректирована в зависимости от объема выявленных дефектов. О точном времени возобновления работы обещают сообщить дополнительно.