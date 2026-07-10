В ЕАО компанию «Дальграфит» наказали за нарушение противопожарных правил

В Еврейской автономной области природоохранная прокуратура привлекла к ответственности компанию «Дальграфит» за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Дело касалось складирования древесины в период особого противопожарного режима. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, проверку провела Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура. Установлено, что на арендуемом лесном участке в Октябрьском лесничестве организация складировала срубленные деревья вплотную к растущим. При возникновении пожара это могло привести к переходу огня на лесной фонд.
По представлению прокурора древесину вывезли, участок зачистили от веток и коры. По постановлению природоохранного прокурора департамент управления лесами Правительства ЕАО привлёк генерального директора ООО «Дальграфит» к административной ответственности по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ. Назначен штраф в размере 60 тысяч рублей, который уже оплачен.
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