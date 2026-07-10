В ЕАО компанию «Дальграфит» наказали за нарушение противопожарных правил

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, проверку провела Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура. Установлено, что на арендуемом лесном участке в Октябрьском лесничестве организация складировала срубленные деревья вплотную к растущим. При возникновении пожара это могло привести к переходу огня на лесной фонд.