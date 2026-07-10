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Эффективность переработки сельди повысили в Хабаровском крае

Компания «Востокинвест» подвела итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда». При поддержке Регионального центра компетенций на пилотном участке (цех № 2) оптимизировали рабочие места, сократили перемещения сотрудников, скорректировали скорость конвейерной ленты и перераспределили поток сырья, установили дополнительные весы на сортировочный стол. В результате время обработки сократилось, выработка выросла. "Проект позволил по‑новому взглянуть на организацию производства: мы.

Компания «Востокинвест» подвела итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда». При поддержке Регионального центра компетенций на пилотном участке (цех № 2) оптимизировали рабочие места, сократили перемещения сотрудников, скорректировали скорость конвейерной ленты и перераспределили поток сырья, установили дополнительные весы на сортировочный стол. В результате время обработки сократилось, выработка выросла. «Проект позволил по‑новому взглянуть на организацию производства: мы смогли исключить потери рабочего времени и выйти по отдельным показателям на исторический максимум. Уже сейчас заводчане видят экономическую отдачу от внедренных решений», — отметила председатель Союза рыболовецких кооперативов‑колхозов Хабаровского края Ольга Булкова. Проект реализован в сжатые сроки — под график сельдевой путины. На предприятии создан проектный офис, подготовлены внутренние тренеры для самостоятельного внедрения бережливых технологий. В планах — оптимизация заморозки рыбы в цехе № 1 и модернизация оборудования.