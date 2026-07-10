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«Известия»: обходить блокировки с помощью иностранных sim-карт больше нельзя

К интернет-трафику абонентов иностранных операторов, подключающихся к российским сетям в роуминге, теперь применяется тот же режим фильтрации, что и для остальных пользователей.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Владельцы sim-карт зарубежных операторов больше не могут использовать роуминговый интернет для доступа к сайтам и сервисам, заблокированным в России. Об этом «Известиям» сообщили несколько пользователей таких карт.

Ранее при подключении через международный роуминг интернет-трафик фактически проходил через инфраструктуру иностранных операторов, что позволяло обходить часть действующих в РФ ограничений. Теперь, по словам пользователей, этот способ перестал работать. Информацию также подтвердили изданию два источника, близких к российским телеком-компаниям.

«Известия» также направили запросы в компании «большой четверки». Вместе с тем доступ по-прежнему сохраняется к сервисам, которые сами прекратили работу в России, например Netflix и некоторым зарубежным нейросетям, отметили изданию опрошенные пользователи.

Как пояснили «Известиям» в Минцифры, к интернет-трафику абонентов иностранных операторов, подключающихся к российским сетям в роуминге, теперь применяется тот же режим фильтрации, что и для российских пользователей. При этом речь не идет о полном ограничении доступа в интернет — блокируются только ресурсы, доступ к которым ограничен в соответствии с российским законодательством. Остальные сайты и сервисы продолжают работать в обычном режиме. В ведомстве отметили, что такой подход направлен на обеспечение безопасности цифрового пространства.