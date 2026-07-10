«Известия»: обходить блокировки с помощью иностранных sim-карт больше нельзя

Как пояснили «Известиям» в Минцифры, к интернет-трафику абонентов иностранных операторов, подключающихся к российским сетям в роуминге, теперь применяется тот же режим фильтрации, что и для российских пользователей. При этом речь не идет о полном ограничении доступа в интернет — блокируются только ресурсы, доступ к которым ограничен в соответствии с российским законодательством. Остальные сайты и сервисы продолжают работать в обычном режиме. В ведомстве отметили, что такой подход направлен на обеспечение безопасности цифрового пространства.