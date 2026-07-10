Стало известно, сколько времени дети должны проводить в телефонах

Минпросвещения подготовило рекомендации о допустимом экранном времени для детей с разбивкой по возрастам. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе указано, что Минпросвещения рекомендует дифференцировать использование гаджетов в зависимости от возраста ребенка. Для самых маленьких (до 2−3 лет) ведомство советует по возможности полностью отказаться от цифровых устройств, отдавая предпочтение классическим методам воспитания: подвижным играм, творческим занятиям и живому общению в семье.
Так, в рекомендациях прописаны конкретные временные нормы: для детей 2−3 лет — не более 20 минут в день, для 3−7 лет — до одного часа, для 7−11 лет — полутора часов, а для подростков 11−16 лет — двух часов.
Рекомендации предписывают сочетать использование гаджетов с физнагрузкой, а также следить за осанкой и состоянием глаз и ушей ребенка.
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