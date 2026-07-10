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Стало известно, сколько времени дети должны проводить в телефонах

Минпросвещения опубликовало нормы по использованию гаджетов детьми.

Источник: Комсомольская правда

Минпросвещения подготовило рекомендации о допустимом экранном времени для детей с разбивкой по возрастам. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В документе указано, что Минпросвещения рекомендует дифференцировать использование гаджетов в зависимости от возраста ребенка. Для самых маленьких (до 2−3 лет) ведомство советует по возможности полностью отказаться от цифровых устройств, отдавая предпочтение классическим методам воспитания: подвижным играм, творческим занятиям и живому общению в семье.

Так, в рекомендациях прописаны конкретные временные нормы: для детей 2−3 лет — не более 20 минут в день, для 3−7 лет — до одного часа, для 7−11 лет — полутора часов, а для подростков 11−16 лет — двух часов.

Рекомендации предписывают сочетать использование гаджетов с физнагрузкой, а также следить за осанкой и состоянием глаз и ушей ребенка.

Напомним, что с 1 сентября для первоклассников отменят домашние задания.