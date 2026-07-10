Франция обыграла Марокко 2:0 и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Франция в восьмой раз вышла в полуфинал чемпионата мира и сравнялась по этому показателю с Бразилией. Для французов это третий подряд полуфинал на мировых первенствах. В полуфинале они сыграют с победителем матча Испания — Бельгия, который пройдет 10 июля. Чемпионат мира завершится 19 июля. Действующий победитель — сборная Аргентины.