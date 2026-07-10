Франция обыграла Марокко 2:0 и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу и вышла в полуфинал. Встреча прошла 9 июля в Фоксборо (штат Массачусетс, США).
Голы на 60-й минуте забил Килиан Мбаппе, а на 66-й — Усман Дембеле. Вратарь марокканцев Яссин Буну совершил шесть сейвов и не позволил Мбаппе открыть счет в первом тайме, но удержать итоговый результат не смог.
Франция в восьмой раз вышла в полуфинал чемпионата мира и сравнялась по этому показателю с Бразилией. Для французов это третий подряд полуфинал на мировых первенствах. В полуфинале они сыграют с победителем матча Испания — Бельгия, который пройдет 10 июля. Чемпионат мира завершится 19 июля. Действующий победитель — сборная Аргентины.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, в свою очередь, расплакался после победы над командой Египта в матче за выход в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Латиноамериканцы не могли забить ни одного гола вплоть до 79-й минуты.
Мячи в составе победителей забили Кристиан Ромеро (79-я минута), Лионель Месси (83-я минута) и Энцо Фернандес (90+2). У Египта голами отличились Яссер Ибрахим (15-я минута) и Мостафа Зико (67-я минута).