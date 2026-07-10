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ЛДПР предложила отменить штраф за потерю паспорта по неосторожности

При этом нужно сохранить ответственность за умышленную порчу, уничтожение или использование чужих документов, отметил лидер партии Леонид Слуцкий.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР направили на отзыв в правительство РФ законопроект об отмене 28 неактуальных штрафов, который в том числе предусматривает отмену административной ответственности за утрату паспорта по неосторожности. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«ЛДПР предлагает отменить штраф за потерю паспорта по неосторожности, сохранив ответственность за умышленную порчу, уничтожение или использование чужих документов», — сказал ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий.

Согласно статье 19.16 КоАП РФ за умышленную порчу или уничтожение паспорта, а также за его утрату по небрежности предусмотрено предупреждение или административный штраф в размере от 100 до 300 рублей. «Потеря документа уже сама по себе приносит гражданину существенные неудобства: нужно бросить работу и учебу и в будний день несколько часов сражаться с бюрократической машиной, чтобы восстановить главный документ», — подчеркнул парламентарий.

Законопроектом предлагается сохранить ответственность за умышленную порчу или уничтожение паспорта, но исключить наказание за его утрату по неосторожности.

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