ЛДПР предложила отменить штраф за потерю паспорта по неосторожности

Согласно статье 19.16 КоАП РФ за умышленную порчу или уничтожение паспорта, а также за его утрату по небрежности предусмотрено предупреждение или административный штраф в размере от 100 до 300 рублей. «Потеря документа уже сама по себе приносит гражданину существенные неудобства: нужно бросить работу и учебу и в будний день несколько часов сражаться с бюрократической машиной, чтобы восстановить главный документ», — подчеркнул парламентарий.