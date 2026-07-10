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В ГД хотят дать супругам право на совместное налогообложение: вот как это может работать

Депутат Гусев: совместное налогообложение может быть выгодным для супругов.

Источник: Комсомольская правда

В РФ могут дать супругам право на совместное налогообложение. Речь идёт о доходах физических лиц. С таким предложением выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ, информирует РИА Новости.

«Законопроектом предлагается ввести механизм, при котором доходы супругов суммируются и делятся пополам, после чего к полученной сумме применяется прогрессивная шкала налогообложения», — сказано в пояснительной записке.

Предполагается, что супругам будет предоставлено право подавать совместную декларацию, если они сочтут такой способ налогообложения предпочтительным для себя. Совместное налогообложение не планируется делать обязательным. При этом, если один из супругов не является налоговым резидентом РФ, такой механизм применяться не будет.

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