В ГД хотят дать супругам право на совместное налогообложение: вот как это может работать

Предполагается, что супругам будет предоставлено право подавать совместную декларацию, если они сочтут такой способ налогообложения предпочтительным для себя. Совместное налогообложение не планируется делать обязательным. При этом, если один из супругов не является налоговым резидентом РФ, такой механизм применяться не будет.