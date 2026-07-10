В МВД рассказали, как мошенники вовлекают россиян в дропперство

Как из них следует, мошенники предлагают жертве «легкую» подработку с гарантированным доходом. Для этого злоумышленники просят отдать или сдать в аренду свою банковскую карту, через которую в дальнейшем будут совершаться так называемые «ошибочные переводы» и просить вернуть деньги на другой счет. Вдобавок мошенники обещают доплату за привлечение друзей, говорится в материалах.