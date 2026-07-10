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В МВД рассказали, как мошенники вовлекают россиян в дропперство

Мошенники вовлекают россиян в дропперство под предлогом легкого заработка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мошенники вовлекают россиян в дропперство под предлогом легкого заработка в соцсетях и мессенджерах, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как из них следует, мошенники предлагают жертве «легкую» подработку с гарантированным доходом. Для этого злоумышленники просят отдать или сдать в аренду свою банковскую карту, через которую в дальнейшем будут совершаться так называемые «ошибочные переводы» и просить вернуть деньги на другой счет. Вдобавок мошенники обещают доплату за привлечение друзей, говорится в материалах.

Отмечается, что чаще всего предложения о такой «подработке» приходят через всплывающие окна и объявления в интернет, рассылки по электронной почте, а также различные соцсети и мессенджеры.

В МВД порекомендовали обращать особое внимание, если незнакомцы просят перевести деньги от вашего имени, требуют доступ к карте или приложению, ведут только переписку без звонков, и постоянно подгоняют, ссылаясь на срочность.