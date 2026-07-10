Более 600 тысяч жителей Хабаровского края могут проверить здоровье бесплатно

С начала года более 315 тысяч жителей Хабаровского края уже прошли бесплатные осмотры и проверили свое здоровье. Сегодня в крае действует множество профилактических технологий, но именно диспансеризация остается главным инструментом для выявления заболеваний на ранних стадиях. Эту работу ведут в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Цель — поднять средний возраст россиян до 78 лет к 2030 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Делаем все, чтобы медицинская помощь в Хабаровском крае становилась доступнее и качественнее. Для жителей сел и отдаленных населенных пунктов направляем мобильные медицинские бригады. А в труднодоступные районы ежегодно запускаем теплоход “Здоровье”. Сила Хабаровского края в людях, и для нас важно, чтобы все были здоровы. Поэтому развиваем профилактику, оснащаем медицинские учреждения современным оборудованием и делаем помощь доступнее», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Масштабы профилактики.
В 2026 году жители края продолжают активно следить за своим самочувствием, благодаря чему медицинские учреждения фиксируют стабильный рост посещаемости. Этот интерес к профилактике — результат планомерной работы врачей и самих людей, которые стали осознаннее относиться к здоровью.
За первую половину года углубленную диспансеризацию посетили более 35 тысяч человек, а профилактические осмотры прошли свыше 57 тысяч жителей. В общей сложности через регулярную проверку здоровья уже прошли 223 тысячи взрослых. До конца года врачи планируют охватить комплексными обследованиями еще порядка 640 тысяч человек.
Фокус на будущее: репродуктивное здоровье.
В этом году ключевым приоритетом стал блок репродуктивного здоровья. С 2024 года в обязательную программу для мужчин и женщин от 18 до 49 лет включено специализированное обследование. Женщины проходят осмотр у акушера-гинеколога с обязательным цитологическим исследованием и УЗИ органов малого таза, мужчины посещают уролога или хирурга и сдают необходимые анализы. Только за последние полгода такое скрининговое обследование сделали более 84 тысяч человек.
Новые стандарты диагностики.
Серьезно расширена и программа общих обследований. В перечень диспансеризации добавлена проверка на гепатит С. Также для ранней диагностики рисков сердечно-сосудистых заболеваний, которые традиционно входят в тройку лидеров по смертности, жителям от 18 до 40 лет раз в шесть лет, а после 40 — раз в три года, делают развернутый анализ липидного профиля. Это помогает выявить угрозу ранних инфарктов и инсультов. Для женщин от 21 до 49 лет раз в пять лет доступна бесплатная ранняя диагностика рисков рака шейки матки.
Центры долголетия.
Большое внимание уделяется работе Центров здоровья, которые постепенно превращаются в центры медицины здорового долголетия. Здесь можно пройти комплексную оценку состояния организма, узнать свой биологический возраст и получить персональные советы по питанию и физической активности. Всего в крае работают четыре таких центра: два в Хабаровске и два в Комсомольске-на-Амуре. В текущем году активно модернизируется Центр здоровья городской больницы имени М. И. Шевчук. Учреждение оснащается 16 единицами нового оборудования на общую сумму 2,7 миллиона рублей. На сегодняшний день 13 из них уже поставлены и введены в эксплуатацию. Для прохождения комплексного обследования в центрах здоровья при себе необходимо иметь полис ОМС. Записаться можно через регистратуру поликлиники по месту прикрепления или напрямую в выбранный центр.
Здоровье детей под постоянным контролем.
Детское здоровье остается отдельной важной задачей для системы здравоохранения края. С первых месяцев жизни и до совершеннолетия дети находятся под наблюдением врачей. Плановые осмотры помогают вовремя заметить особенности развития, оценить состояние всех систем организма и при необходимости скорректировать нарушения. Регулярные профосмотры позволяют избежать серьезных проблем во взрослой жизни и сохранить репродуктивное здоровье в будущем.
«Перед системой здравоохранения края стоят конкретные задачи — увеличить продолжительность жизни, снизить смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также повысить рождаемость. Диспансеризация является базовым инструментом для достижения этих целей. Чем раньше мы выявляем заболевания и факторы риска, тем эффективнее лечение и выше шансы на сохранение активного долголетия. Мы видим, что жители стали более ответственно относиться к своему здоровью, и это не может не радовать, особенно в части репродуктивной сферы, где своевременная диагностика критически важна», — отметили в министерстве здравоохранения края.
С 18 до 39 лет диспансеризацию проходят раз в три года, а с 40 лет и старше — ежегодно. Даже если ничего не беспокоит, проверяться необходимо: многие болезни на ранних стадиях протекают бессимптомно. Врачи напоминают о простых правилах поддержания здоровья: двигайтесь не менее двух с половиной часов в неделю, сбалансированно питайтесь, контролируйте вес, спите 7−8 часов, старайтесь меньше нервничать и регулярно измеряйте давление, сахар и холестерин.