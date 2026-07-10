Более 600 тысяч жителей Хабаровского края могут проверить здоровье бесплатно

Большое внимание уделяется работе Центров здоровья, которые постепенно превращаются в центры медицины здорового долголетия. Здесь можно пройти комплексную оценку состояния организма, узнать свой биологический возраст и получить персональные советы по питанию и физической активности. Всего в крае работают четыре таких центра: два в Хабаровске и два в Комсомольске-на-Амуре. В текущем году активно модернизируется Центр здоровья городской больницы имени М. И. Шевчук. Учреждение оснащается 16 единицами нового оборудования на общую сумму 2,7 миллиона рублей. На сегодняшний день 13 из них уже поставлены и введены в эксплуатацию. Для прохождения комплексного обследования в центрах здоровья при себе необходимо иметь полис ОМС. Записаться можно через регистратуру поликлиники по месту прикрепления или напрямую в выбранный центр.