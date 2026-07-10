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ЛДПР предложила отменить удвоение штрафа за просрочку его оплаты

Лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что считает такой подход в корне неверным.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР направили на отзыв в правительство РФ законопроект об отмене 28 неактуальных штрафов, которым в том числе предлагается отменить для граждан РФ удвоение административного штрафа за его несвоевременную оплату. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«В нашей стране сегодня действует абсурдная норма — если штраф был оплачен несвоевременно, сумма его удвоится. Гражданин получает новый штраф за неоплату предыдущего, а если не успеет вовремя оплатить и его, вновь получит еще один. ЛДПР считает такой подход в корне неверным — мы призываем отменить удвоение административного штрафа за просрочку оплаты», — сказал ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий.

Согласно статье 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение нового штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Законопроектом предлагается исключить применение к гражданам РФ административной ответственности за несвоевременную уплату ранее назначенного штрафа.

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