ЛДПР предложила отменить удвоение штрафа за просрочку его оплаты

«В нашей стране сегодня действует абсурдная норма — если штраф был оплачен несвоевременно, сумма его удвоится. Гражданин получает новый штраф за неоплату предыдущего, а если не успеет вовремя оплатить и его, вновь получит еще один. ЛДПР считает такой подход в корне неверным — мы призываем отменить удвоение административного штрафа за просрочку оплаты», — сказал ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий.