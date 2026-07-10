Минпросвещения РФ опубликовало график школьных каникул на 2026/27 годы

Министерство просвещения России завершило разработку графика каникул на грядущий учебный год, который начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. Документ носит рекомендательный характер, образовательные учреждения могут составить собственное расписание, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— При формировании календарного графика мы всегда делаем особый акцент на сбалансированности учебной нагрузки. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться. Соблюдение рекомендаций по периодам отдыха позволит обеспечить качественный образовательный процесс, — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Рекомендованное расписание каникул едино для учащихся 1−11 классов. В грядущем учебном году предусмотрены следующие периоды для отдыха:
осенние каникулы — с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние каникулы — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние каникулы — с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние каникулы — с 27 мая по 31 августа 2027 года.
Дополнительные выходные ждут первоклассников. У тех, кто в 2026 году впервые пойдет в школу, будут вторые «зимние» каникулы, которые продлятся с 15 по 21 февраля 2027 года.
Напомним, что в Хабаровском крае, как и по всей стране, стартовала приемная кампания по зачислению в 10-е классы. Подать заявление нужно успеть до 9 июля, важно не забыть предоставить результаты ОГЭ и оценки за прошлый учебный год.