Минпросвещения РФ опубликовало график школьных каникул на 2026/27 годы

осенние каникулы — с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние каникулы — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние каникулы — с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние каникулы — с 27 мая по 31 августа 2027 года.