Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае из незаконного оборота изъяли более 3,7 тысячи единиц алкоголя

Хабаровские депутаты обсудили исполнение закона о продаже спиртного.

Источник: Комсомольская правда

В Законодательной Думе Хабаровского края обсудили, как в регионе работает закон о розничной продаже алкогольной продукции. Цифры впечатляют, но жалобы от жителей продолжают поступать. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе краевого парламента, за 2025−2026 годы в результате надзорных мероприятий и рейдов из незаконного оборота изъято свыше 3,7 тысячи единиц алкоголя, наложено штрафов на сумму более 1,7 миллиона рублей. Продолжена работа по блокировке сайтов, торгующих спиртным дистанционно: в 2026 году заблокирован 691 сайт.

— Главный индикатор актуальности проблем — наши жители. К нам продолжают поступать обращения от граждан с жалобами на избыточное размещение алкомаркетов на территории одной улицы и даже в одном доме. Над решением этого вопроса нам ещё необходимо совместно работать, — подчеркнул председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.

Комитет рекомендовал правительству края усилить контроль за соблюдением требований и активнее вести пропаганду здорового образа жизни, в том числе среди молодёжи. Депутаты продолжат участвовать в совместных рейдах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru