В Хабаровском крае из незаконного оборота изъяли более 3,7 тысячи единиц алкоголя

В Законодательной Думе Хабаровского края обсудили, как в регионе работает закон о розничной продаже алкогольной продукции. Цифры впечатляют, но жалобы от жителей продолжают поступать. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе краевого парламента, за 2025−2026 годы в результате надзорных мероприятий и рейдов из незаконного оборота изъято свыше 3,7 тысячи единиц алкоголя, наложено штрафов на сумму более 1,7 миллиона рублей. Продолжена работа по блокировке сайтов, торгующих спиртным дистанционно: в 2026 году заблокирован 691 сайт.
— Главный индикатор актуальности проблем — наши жители. К нам продолжают поступать обращения от граждан с жалобами на избыточное размещение алкомаркетов на территории одной улицы и даже в одном доме. Над решением этого вопроса нам ещё необходимо совместно работать, — подчеркнул председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.
Комитет рекомендовал правительству края усилить контроль за соблюдением требований и активнее вести пропаганду здорового образа жизни, в том числе среди молодёжи. Депутаты продолжат участвовать в совместных рейдах.
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