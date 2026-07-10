В Хабаровском крае из незаконного оборота изъяли более 3,7 тысячи единиц алкоголя

— Главный индикатор актуальности проблем — наши жители. К нам продолжают поступать обращения от граждан с жалобами на избыточное размещение алкомаркетов на территории одной улицы и даже в одном доме. Над решением этого вопроса нам ещё необходимо совместно работать, — подчеркнул председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.