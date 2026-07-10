Новые подробности уголовного дела сбежавшего из РФ Семёна Слепакова*: что известно

Завершено расследование уголовного дела против комика Семена Слепакова*. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Уехавшему комику инкриминируется неисполнение обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов.
Следствие полагает, что Слепаков* дважды на протяжении года подвергался административным наказаниям за нарушения, связанные со статусом иноагента. Впоследствии ему было предъявлено заочное обвинение, и он был объявлен в федеральный розыск.
По ходатайству следствия суд заочно арестовал комика. В СК заявили, что собранные улики с достаточной полнотой свидетельствуют о его виновности.
На данный момент материалы уголовного дела переданы для дальнейшего направления в суд.
Материалы для возбуждения уголовного дела против Слепакова* были направлены прокуратурой Москвы в следственные органы 9 февраля. В ведомстве ранее заявляли, что с октября 2025 года артист, находясь за рубежом, продолжал размещать посты в соцсетях без обязательной маркировки иностранного агента.
20 мая Мосгорсуд оставил без изменений заочный арест Слепакова*. Он будет действовать два месяца после его выдачи или поимки в России. Заседание было закрытым.
Иноагентом Слепакова* признали в апреле 2023 года. Однако комик пытался оспорить свой новый статус. Позднее Верховный суд РФ отклонил иск Слепакова* о прекращении статуса иноагента.
Напомним, что в сентябре 2025 года Слепаков* был оштрафован судом на 60 тыс. рублей за просрочку уплаты предыдущего административного штрафа. Нарушение касалось неоплаченного вовремя взыскания в 30 тыс. рублей, которое было наложено на артиста еще в июне 2024 года из-за отсутствия маркировки иноагента в его интернет-публикациях.
В апреле 2024 года иноагент Слепаков* ликвидировал свой бизнес в России. ИП был оформлен на артиста для легализации доходов от творчества, шоу-бизнеса, кинопроизводства и телевизионных проектов.
Кроме этого, после бегства Слепакова* в Израиль он опубликовал пародийный трек, в котором подверг критике страну, назвав его «Нерусский» — перепев на песню SHAMAN «Я русский». Однако выбор русского языка для исполнения делает этот жест, мягко говоря, неоднозначным.
*включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.