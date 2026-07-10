Новые подробности уголовного дела сбежавшего из РФ Семёна Слепакова*: что известно

Напомним, что в сентябре 2025 года Слепаков* был оштрафован судом на 60 тыс. рублей за просрочку уплаты предыдущего административного штрафа. Нарушение касалось неоплаченного вовремя взыскания в 30 тыс. рублей, которое было наложено на артиста еще в июне 2024 года из-за отсутствия маркировки иноагента в его интернет-публикациях.