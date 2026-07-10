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Мбаппе и Дембеле повторили достижение 24-летней давности

Впервые с 2002 года сразу два игрока одной сборной забили не менее пяти мячей на мировом первенстве.

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу стала первой командой с 2002 года, в составе которой сразу два игрока забили не менее пяти мячей на одном чемпионате мира.

В ночь на пятницу французы в четвертьфинале обыграли команду Марокко (2:0). По мячу в составе победителей забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Для первого гол стал восьмым на текущем турнире, для второго — пятым. На чемпионате мира 2002 года подобное достижение установили бразильцы Роналдо (8 голов) и Ривалдо (5).

Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде и завершится 19 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.

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