Lloyd s List: Транзит судов в Ормузском проливе остановился

В Ормузском проливе фактически остановлен транзит судов. Речь идёт об «оманском коридоре», координируемом Соединёнными Штатами, информирует британское издание Lloyd’s List.
«После последней эскалации конфликта между США и Ираном резко сократилось движение судов через Ормузский пролив, а отслеживаемый транзит судов через координируемый США оманский коридор фактически остановился», — такой пост опубликован на странице издания в социальной сети Х.
Накануне издание Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов сообщило, что судоходство через Ормузский пролив почти прекратилось после ударов США по Ирану.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Ормузский пролив действительно стал полноценным оружием в руках Ирана. Однако в запасе у ближневосточного государства есть и более мощное.
Напомним, американские военные в ночь на 9 июля нанесли удары по территории Ирана. Центральное командование США сообщило: поражены десятки военных целей, в том числе системы ПВО, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и логистическая инфраструктура.