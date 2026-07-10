В Хабаровске открывают профильные технологические классы с инженерным уклоном

«Программа обучения выходит далеко за рамки стандартной школьной программы и даёт ученикам реальный старт в профессии. Уже с первых месяцев ребята смогут погрузиться в специфику отрасли: их ждут ознакомительная инженерная и строительная практика в ТОГУ на базе Института архитектуры, строительства и дизайна, учебные курсы в лабораториях вуза под руководством опытных преподавателей, а также экскурсии в профильные организации — чтобы своими глазами увидеть, как устроена работа инженера‑строителя», — говорится в сообщении.