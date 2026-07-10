В Хабаровске открывают профильные технологические классы с инженерным уклоном

В Хабаровске запускается проект профильных инженерных классов со строительной специализацией. В этом году свои двери для будущих специалистов откроют две ведущие образовательные площадки города: гимназия № 8 (25 мест) и лицей «Вектор» (30 мест), сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
«Программа обучения выходит далеко за рамки стандартной школьной программы и даёт ученикам реальный старт в профессии. Уже с первых месяцев ребята смогут погрузиться в специфику отрасли: их ждут ознакомительная инженерная и строительная практика в ТОГУ на базе Института архитектуры, строительства и дизайна, учебные курсы в лабораториях вуза под руководством опытных преподавателей, а также экскурсии в профильные организации — чтобы своими глазами увидеть, как устроена работа инженера‑строителя», — говорится в сообщении.
Особое внимание уделено практической и исследовательской составляющей. Учащиеся будут выполнять научно‑исследовательские проекты, участвовать в предпрофессиональной олимпиаде, научно‑технических конференциях и чемпионате WorldSkills Junior. В рамках программы «Инженерная суббота» школьники смогут заниматься с преподавателями кафедры «Строительство» ДВГУПС, а также проходить практику в строительных организациях Хабаровска. Дополнительно предусмотрено погружение в профессию от АСРО РОС «СОЮЗ»: ребята встретятся с ведущими специалистами отрасли и узнают о современных трендах и вызовах строительного сектора.
Важное преимущество программы — возможность получить первую профессию ещё в школе. Уже в 10‑м классе ученики смогут освоить специальность «Чертежник» и получить сертификат государственного образца — это не только ценный практический навык, но и серьёзный аргумент при выборе будущей карьеры.
Выпускники профильных классов получат весомые бонусы при поступлении в вуз: дополнительные баллы за активное участие в инженерных мероприятиях, право перезачёта отдельных дисциплин на первом курсе университета, а также возможность поступления по целевому набору.
Таким образом, инженерно‑строительные классы в Хабаровске — это не просто углублённое изучение предметов, а полноценный профессиональный старт, который поможет школьникам осознанно подойти к выбору специальности и уверенно войти в одну из самых востребованных отраслей экономики.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске началась приёмная кампания по зачислению в 10-е классы. Отбор осуществляется по результатам успеваемости (средний балл аттестата) с учётом сдачи экзаменов по профильным предметам.