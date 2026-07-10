Более половины россиян считают, что контент влияет на взгляды и поведение детей

Отвечая на вопрос о том, кто должен в первую очередь влиять на воспитание и формирование личности ребенка, 96% россиян назвали родителей. Далее следуют школа, учителя и воспитатели (69%), книги (32%) и бабушки с дедушками (26%). Контент оказался лишь на пятом месте — его выбрали 16% опрошенных, а блогеров, стримеров и инфлюенсеров — всего 3%.