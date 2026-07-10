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На Западе оценили «запас дронов» стран НАТО для возможного конфликта

Business Insider: накопление арсеналов дронов не поможет НАТО в конфликте.

Источник: Комсомольская правда

Накопление странами НАТО масштабных арсеналов БПЛА может стать стратегическим просчетом в случае потенциального военного столкновения. Об этом пишет Business Insider.

По данным портала, НАТО стремится подготовиться к потенциальной «войне дронов», однако накопление многомиллионных арсеналов БПЛА может обернуться тем, что оружие устареет еще до того, как начнется реальный конфликт.

«Нам следует менять порядок закупок [дронов]», — цитирует портал помощника генсека НАТО Тарью Яакколу.

Генсек Альянса Марк Рютте в преддверии саммита НАТО в Анкаре заявил, что страны-участники объединения заключат оборонные контракты на десятки миллиардов долларов.

Подведя итоги саммита, лидеры НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой.

Тем временем военный эксперт Александр Степанов оценил готовность Европы к войне с Россией.

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