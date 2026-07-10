Военкомы под Киевом забрали водителя фуры прямо из кабины в трусах

На опубликованных в Сети кадрах видно, как двое сотрудников ТЦК сначала брызнули водителю в лицо из перцового баллончика, а затем пытались вытащить его через окно кабины. Мужчина открыл дверь и, несмотря на возражения, был мобилизован, передает Lenta.ru.