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Военкомы под Киевом забрали водителя фуры прямо из кабины в трусах

Под Киевом сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали водителя фуры, сидевшего в кабине в одних трусах. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил Telegram-канал «Киев Инфо».

Под Киевом сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали водителя фуры, сидевшего в кабине в одних трусах. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил Telegram-канал «Киев Инфо».

— У человека было бронирование, но даже не дали возможности предъявить документы, сразу забрали. Свидетели сообщают, что из кабины пропали 37000 гривен, — говорится в сообщении.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как двое сотрудников ТЦК сначала брызнули водителю в лицо из перцового баллончика, а затем пытались вытащить его через окно кабины. Мужчина открыл дверь и, несмотря на возражения, был мобилизован, передает Lenta.ru.

До этого в Киеве сотрудники территориального центра комплектования и полиции насильно затолкали в служебный автомобиль мужчину с психическими отклонениями.

В июне жителям Волынской области удалось отбиться лопатами от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине), которые проводили принудительную мобилизацию в районе города Ковеля.

9 мая в Закарпатской области на западе Украины сотрудники ТЦК открыли огонь по цыганам, когда те попытались штурмовать здание. Инцидент произошел в поселке Межгорье после того, как военкомы мобилизовали представителя местной цыганской общины.