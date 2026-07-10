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Вода поднялась в 5 раз выше нормы: прокуратура заинтересовалась подтоплением в Красноярске (видео)

Надзорное ведомство начало проверку в связи с подтоплением жилых домов после ливня.

Прокуратура начала проверку в связи с подтоплением жилых домов после ливня в Красноярске.

Напомним, в начале этой недели в городе прошел проливной дождь. По данным синоптиков, за сутки выпала месячная норма осадков: днем 6 июля за 12 часов в разных районах — от 36 до 45 мм осадков, в ночь с 6 на 7 июля — от 23 до 36 мм. Уже на следующий день из-за стремительного подъема воды в Каче оказались подтоплены некоторые дворы и жилые дома.

«Спустя два дня уровень воды в реке достиг 250 см, что в 5 раз превышает нормативное значение. Вода вышла из берегов, затопив придомовые территории и жилые дома. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку своевременности и слаженности действий уполномоченных ведомств и служб по предупреждению и ликвидации последствий подтопления, а также оказанию помощи жителям. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — рассказали в прокуратуре.

Напомним, накануне спасатели эвакуировали жителей подтопленных домов.

По данным ГУ МЧС, на утро 9 июля в Красноярске и Емельяновском округе были затоплены 24 жилых дома и 95 приусадебных участков.

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