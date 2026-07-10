Вода поднялась в 5 раз выше нормы: прокуратура заинтересовалась подтоплением в Красноярске (видео)

Напомним, в начале этой недели в городе прошел проливной дождь. По данным синоптиков, за сутки выпала месячная норма осадков: днем 6 июля за 12 часов в разных районах — от 36 до 45 мм осадков, в ночь с 6 на 7 июля — от 23 до 36 мм. Уже на следующий день из-за стремительного подъема воды в Каче оказались подтоплены некоторые дворы и жилые дома.