ЛДПР внесет законопроект об отмене 28 штрафов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты ЛДПР направили на отзыв в правительство РФ законопроект, предусматривающий отмену 28 административных штрафов. По мнению авторов инициативы, многие из них устарели, а часть применяется за нарушения, не представляющие серьезной общественной опасности.
«Направили [на отзыв в правительство РФ] закон об отмене 28 штрафов за формальные и неопасные нарушения», — сказал ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий.
По его словам, многие действующие штрафы утратили актуальность с развитием цифровых технологий и не соответствуют степени общественной опасности нарушений. «Абсурд — заставлять людей платить немалые суммы за действия, которые не представляют реальной общественной опасности, угрозу окружающей среде и природным ресурсам. Более того — многие из установленных штрафов уже давно потеряли свою актуальность в связи с развитием цифровых технологий», — подчеркнул парламентарий.
Какие штрафы предлагается отменить:
за проживание без регистрации по месту пребывания;
за утрату паспорта по неосторожности;
за отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО, если право управления можно подтвердить через государственные информационные системы;
за отсутствие при себе документов на управление маломерным судном, если сведения можно проверить через государственные информационные системы;
за переход дороги вне пешеходного перехода, если это не создало угрозы безопасности дорожного движения;
за случайное нарушение правил установки госномера, если оно не было связано с попыткой скрыть регистрационный знак;
за тонировку стекол, если она не ограничивает обзор водителю и не создает угрозы безопасности;
за повреждение защитных ограждений вдоль железнодорожных путей и проход по железнодорожным путям в неустановленных местах;
за нарушение требований дорожных знаков и нарушение правил остановки и стоянки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях;
за случайный сбор краснокнижных растений и грибов, если это произошло без умысла;
за нахождение несовершеннолетнего ночью в общественном месте без сопровождения взрослых, если отсутствует угроза его жизни и здоровью;
за нарушение требований к размещению знаков о запрете курения, если это не привело к нарушению самого запрета;
за закрашивание граффити и иных материалов с запрещенной информацией, если не причинен ущерб имуществу;
за перепланировку жилья и остекление балконов, если изменения не создают угрозы безопасности и могут быть согласованы;
за мойку автомобиля на собственном участке при отсутствии вреда окружающей среде;
за вырубку деревьев на собственном участке, если они не относятся к краснокнижным видам;
за использование иностранного сервиса авторизации;
за нарушение порядка хранения корпоративных документов, если это не повлекло негативных последствий;
за отказ предоставить доступ для обслуживания газового оборудования при отсутствии надлежащего уведомления или наличии уважительных причин;
за единичное неприменение кассовой техники, если нарушение добровольно устранено до окончания налоговой проверки и ущерб бюджету отсутствует;
за нарушение срока регистрации автомобиля при наличии объективных причин;
за использование земельного участка без переоформления права постоянного пользования;
за самостоятельный ремонт дорожного покрытия, если работы не ухудшили состояние дороги и не создали препятствий движению;
за неиспользование земельного участка по целевому назначению при отсутствии вреда окружающей среде;
за невыполнение обязанностей по приведению земельного участка в надлежащее состояние, если это не повлекло существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды.
За что предлагается смягчить ответственность:
за повреждение печатей и пломб, если это не повлекло существенного нарушения прав и законных интересов других лиц;
за нарушение правил движения в жилых зонах (предлагается установить единый штраф в размере 1,5 тыс. рублей на всей территории России);
отменить удвоение административного штрафа за его несвоевременную оплату для граждан РФ.
Вступление в силу.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.