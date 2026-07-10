ЛДПР внесет законопроект об отмене 28 штрафов

По его словам, многие действующие штрафы утратили актуальность с развитием цифровых технологий и не соответствуют степени общественной опасности нарушений. «Абсурд — заставлять людей платить немалые суммы за действия, которые не представляют реальной общественной опасности, угрозу окружающей среде и природным ресурсам. Более того — многие из установленных штрафов уже давно потеряли свою актуальность в связи с развитием цифровых технологий», — подчеркнул парламентарий.