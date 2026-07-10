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ЛДПР внесет законопроект об отмене 28 штрафов

Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что многие действующие санкции утратили актуальность с развитием цифровых технологий и не соответствуют степени общественной опасности нарушений.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты ЛДПР направили на отзыв в правительство РФ законопроект, предусматривающий отмену 28 административных штрафов. По мнению авторов инициативы, многие из них устарели, а часть применяется за нарушения, не представляющие серьезной общественной опасности.

«Направили [на отзыв в правительство РФ] закон об отмене 28 штрафов за формальные и неопасные нарушения», — сказал ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий.

По его словам, многие действующие штрафы утратили актуальность с развитием цифровых технологий и не соответствуют степени общественной опасности нарушений. «Абсурд — заставлять людей платить немалые суммы за действия, которые не представляют реальной общественной опасности, угрозу окружающей среде и природным ресурсам. Более того — многие из установленных штрафов уже давно потеряли свою актуальность в связи с развитием цифровых технологий», — подчеркнул парламентарий.

Какие штрафы предлагается отменить:

за проживание без регистрации по месту пребывания;

за утрату паспорта по неосторожности;

за отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО, если право управления можно подтвердить через государственные информационные системы;

за отсутствие при себе документов на управление маломерным судном, если сведения можно проверить через государственные информационные системы;

за переход дороги вне пешеходного перехода, если это не создало угрозы безопасности дорожного движения;

за случайное нарушение правил установки госномера, если оно не было связано с попыткой скрыть регистрационный знак;

за тонировку стекол, если она не ограничивает обзор водителю и не создает угрозы безопасности;

за повреждение защитных ограждений вдоль железнодорожных путей и проход по железнодорожным путям в неустановленных местах;

за нарушение требований дорожных знаков и нарушение правил остановки и стоянки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях;

за случайный сбор краснокнижных растений и грибов, если это произошло без умысла;

за нахождение несовершеннолетнего ночью в общественном месте без сопровождения взрослых, если отсутствует угроза его жизни и здоровью;

за нарушение требований к размещению знаков о запрете курения, если это не привело к нарушению самого запрета;

за закрашивание граффити и иных материалов с запрещенной информацией, если не причинен ущерб имуществу;

за перепланировку жилья и остекление балконов, если изменения не создают угрозы безопасности и могут быть согласованы;

за мойку автомобиля на собственном участке при отсутствии вреда окружающей среде;

за вырубку деревьев на собственном участке, если они не относятся к краснокнижным видам;

за использование иностранного сервиса авторизации;

за нарушение порядка хранения корпоративных документов, если это не повлекло негативных последствий;

за отказ предоставить доступ для обслуживания газового оборудования при отсутствии надлежащего уведомления или наличии уважительных причин;

за единичное неприменение кассовой техники, если нарушение добровольно устранено до окончания налоговой проверки и ущерб бюджету отсутствует;

за нарушение срока регистрации автомобиля при наличии объективных причин;

за использование земельного участка без переоформления права постоянного пользования;

за самостоятельный ремонт дорожного покрытия, если работы не ухудшили состояние дороги и не создали препятствий движению;

за неиспользование земельного участка по целевому назначению при отсутствии вреда окружающей среде;

за невыполнение обязанностей по приведению земельного участка в надлежащее состояние, если это не повлекло существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды.

За что предлагается смягчить ответственность:

за повреждение печатей и пломб, если это не повлекло существенного нарушения прав и законных интересов других лиц;

за нарушение правил движения в жилых зонах (предлагается установить единый штраф в размере 1,5 тыс. рублей на всей территории России);

отменить удвоение административного штрафа за его несвоевременную оплату для граждан РФ.

Вступление в силу.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

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