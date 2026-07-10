Эксперт рассказала, какие продукты нельзя долго хранить в холодильнике

— Первыми в зоне риска — майонез, кетчуп и горчица. Стоит один раз залезть грязной ложкой или оставить банку на столе, и защита от бактерий рушится. Молоко длительного хранения до вскрытия спокойно стоит месяцами, а после открытия портится за три-пять дней даже в холодильнике. В кисломолочных продуктах за это же время активно размножаются плесень и опасные микроорганизмы, — предупреждает эксперт.