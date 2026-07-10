Эксперт рассказала, какие продукты нельзя долго хранить в холодильнике

Срок годности на упаковке обманчив: он работает, только пока продукт герметично закрыт. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала NEWS.ru, что после вскрытия привычные продукты могут стать причиной серьезного отравления.
— Первыми в зоне риска — майонез, кетчуп и горчица. Стоит один раз залезть грязной ложкой или оставить банку на столе, и защита от бактерий рушится. Молоко длительного хранения до вскрытия спокойно стоит месяцами, а после открытия портится за три-пять дней даже в холодильнике. В кисломолочных продуктах за это же время активно размножаются плесень и опасные микроорганизмы, — предупреждает эксперт.
Свежевыжатые и магазинные соки после контакта с воздухом теряют витамин C за сутки-двое и начинают бродить. Мягкие сыры вроде рикотты, моцареллы и маскарпоне из-за высокого содержания влаги и вовсе становятся идеальной средой для роста бактерий.
Врач советует после вскрытия обязательно проверять на упаковке, сколько хранить продукт, и не держать его дольше. Иначе обычный бутерброд с майонезом или стакан сока могут закончиться больничной койкой.