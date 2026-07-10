Аналитики выяснили, сколько россиян считают свой вес избыточным

Около 58% россиян считают, что их вес превышает норму. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ.
По данным опроса, 18% респондентов считают свой вес значительно выше нормы, еще 40% умеренно выше нормы. При этом 36% россиян оценивают свой вес как нормальный, а 6% считают его ниже нормы. Даже если лишний вес воспринимается как проблема, большинство предпочитает справляться с ней самостоятельно. Диету для этого выбирают 68% опрошенных, спорт 60%. К врачу при необходимости снизить вес готовы обратиться 32%.
Регулярно взвешивается большинство россиян. Не реже раза в неделю это делают 35%, не реже раза в месяц 29%, раз в несколько месяцев 19%. Еще 10% встают на весы раз в год или реже, а 6% не помнят, когда взвешивались в последний раз. По данным аналитиков, за последние три года 25% россиян получали от врача рекомендацию снизить вес. Сейчас 64% опрошенных контролируют массу тела, причем 58% из них уже худеют или планируют это сделать.
Опрос проводился 3−4 июля 2026 года. В нем участвовал 2031 россиянин старше 18 лет.