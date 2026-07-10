Аналитики выяснили, сколько россиян считают свой вес избыточным

Регулярно взвешивается большинство россиян. Не реже раза в неделю это делают 35%, не реже раза в месяц 29%, раз в несколько месяцев 19%. Еще 10% встают на весы раз в год или реже, а 6% не помнят, когда взвешивались в последний раз. По данным аналитиков, за последние три года 25% россиян получали от врача рекомендацию снизить вес. Сейчас 64% опрошенных контролируют массу тела, причем 58% из них уже худеют или планируют это сделать.