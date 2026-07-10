Умерла Уолли Фанк, старейшая женщина-участница космического полёта

Уолли Фанк скончалась на 88-м году жизни. В космос американка слетала, когда ей было 82 года. Суборбитальный полет на космическом корабле New Shepard она совершила в 2021 году. Примечательно, что в 1961 году Уолли Фанк участвовала в программе подготовки женщин-астронавтов. Позже она сделала карьеру в гражданской авиации.