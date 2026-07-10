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Умерла Уолли Фанк, старейшая женщина-участница космического полёта

В США умерла Уолли Фанк, которая побывала в космосе в 82 года.

Источник: Комсомольская правда

Скончалась Уолли Фанк, старейшая женщина, когда-либо участвовавшая в космическом полёте.

«Жители Грейпвайна вместе с семьей, друзьями и поклонниками со всего мира скорбят о кончине пионера авиации Уолли Фанк, которая мирно скончалась прошлой ночью у себя дома, в окружении любимых людей», — сказано в релизе, распространённом властями американского города Грейпвайн.

Уолли Фанк скончалась на 88-м году жизни. В космос американка слетала, когда ей было 82 года. Суборбитальный полет на космическом корабле New Shepard она совершила в 2021 году. Примечательно, что в 1961 году Уолли Фанк участвовала в программе подготовки женщин-астронавтов. Позже она сделала карьеру в гражданской авиации.

А вот как впервые в истории в открытый космос вышел непрофессиональный космонавт.

Тем временем в России в разы выросло число желающих полететь в космос и получить космическое образование.

В связи с этим в Роскосмосе подсчитали, что полет космического туриста на российском корабле на Международную космическую станцию (МКС) обойдется в примерно 2 млрд рублей.

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