Умерла Уолли Фанк, старейшая женщина-участница космического полёта

Скончалась Уолли Фанк, старейшая женщина, когда-либо участвовавшая в космическом полёте.
«Жители Грейпвайна вместе с семьей, друзьями и поклонниками со всего мира скорбят о кончине пионера авиации Уолли Фанк, которая мирно скончалась прошлой ночью у себя дома, в окружении любимых людей», — сказано в релизе, распространённом властями американского города Грейпвайн.
Уолли Фанк скончалась на 88-м году жизни. В космос американка слетала, когда ей было 82 года. Суборбитальный полет на космическом корабле New Shepard она совершила в 2021 году. Примечательно, что в 1961 году Уолли Фанк участвовала в программе подготовки женщин-астронавтов. Позже она сделала карьеру в гражданской авиации.
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