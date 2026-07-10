В Хабаровском крае расширили программу бесплатных медицинских осмотров

В Хабаровском крае до конца года бесплатными профилактическими осмотрами и диспансеризацией планируют охватить более 640 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
С начала года здоровье уже проверили более 315 тысяч жителей региона. В минздраве отмечают, что диспансеризация остается одним из главных способов найти опасные заболевания до того, как они перейдут в тяжелую стадию. Работу ведут по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», который должен помочь увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году.
За шесть месяцев диспансеризацию среди взрослого населения прошли 223 тысячи человек, углубленную диспансеризацию — более 35 тысяч, профилактические осмотры — свыше 57 тысяч жителей края. Для сел и отдаленных территорий медики используют выездной формат: туда направляют мобильные бригады, а в труднодоступные районы ежегодно отправляют теплоход «Здоровье».
В 2026 году заметно усилили блок репродуктивного здоровья. Взрослые от 18 до 49 лет могут пройти специальное обследование: для женщин предусмотрены осмотр акушера-гинеколога, цитологические исследования и УЗИ органов малого таза, для мужчин — прием уролога или хирурга и необходимые анализы. За первое полугодие такую проверку уже прошли более 84 тысяч человек.
Расширилась и общая программа обследований. В диспансеризацию включили проверку на гепатит С, а для раннего выявления сердечно-сосудистых рисков жителям делают развернутый анализ липидного профиля: с 18 до 40 лет раз в шесть лет, после 40 лет — раз в три года. Женщинам от 21 до 49 лет раз в пять лет доступна бесплатная ранняя диагностика рисков рака шейки матки.
В крае также работают четыре Центра здоровья: два в Хабаровске и два в Комсомольске-на-Амуре. Там можно пройти комплексную оценку организма, узнать биологический возраст и получить рекомендации по питанию и физической активности. Центр здоровья городской больницы имени М. И. Шевчук в этом году модернизируют: для него закупают 16 единиц оборудования на 2,7 миллиона рублей, 13 уже поставили и ввели в работу. Записаться на обследование можно через «Госуслуги» или в своей поликлинике, для посещения Центра здоровья нужен полис ОМС.