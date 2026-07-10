В Хабаровском крае расширили программу бесплатных медицинских осмотров

В крае также работают четыре Центра здоровья: два в Хабаровске и два в Комсомольске-на-Амуре. Там можно пройти комплексную оценку организма, узнать биологический возраст и получить рекомендации по питанию и физической активности. Центр здоровья городской больницы имени М. И. Шевчук в этом году модернизируют: для него закупают 16 единиц оборудования на 2,7 миллиона рублей, 13 уже поставили и ввели в работу. Записаться на обследование можно через «Госуслуги» или в своей поликлинике, для посещения Центра здоровья нужен полис ОМС.